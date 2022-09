Het kabinet is „onvoldoende voorbereid op zwaardere scenario’s” als het aantal coronabesmettingen in het najaar en de winter ver oploopt, „terwijl het niet uitgesloten is dat die scenario’s zich gaan voordoen”. Dat zegt Jolande Sap. Zij is voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat het kabinet moet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de samenleving.