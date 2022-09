Het aantal parttime banen in Nederland neemt steeds verder toe. Dat meldt Indeed, naar eigen zeggen wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite, na een analyse. De krapte op de arbeidsmarkt is volgens de site de grootste aanjager van het stijgende aandeel parttimers. Ook heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat mensen hebben ingezien dat parttime werken een goede optie is, aldus Indeed.