Een 65-jarige man uit de gemeente Oldambt, verdachte in een onderzoek naar een drugslab en een dode man die werden aangetroffen in het Groningse Kiel-Windeweer, is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij nog wel verdachte blijft. Een andere verdachte, een 68-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, zit nog steeds vast.