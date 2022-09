Classes in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) mogen gemeenten die vrouwen in het ambt hebben of in het ambt willen gaan bevestigen, wel degelijk vermanen. „Dat moeten ze zelfs doen”, zegt prof. dr. H. J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).