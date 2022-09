Turkse banken zijn gestopt met het ondersteunen van het Russische betaalsysteem Mir. Dat is gebeurd onder druk van de Verenigde Staten, die banken waarschuwden om geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan of nieuwe contracten te sluiten met Mir. Een tweetal Turkse banken had eerder al aangegeven met Mir te stoppen. Nu komen daar ook staatsbanken Halkbank, TC Ziraat Bankasi en Vakiflar Bankasi bij.