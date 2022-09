De aandelenbeurzen in Azië hebben dinsdag een gemengd beeld laten zien. Industriebedrijven in China hebben volgens overheidsgegevens te maken met dalende winsten en de Wereldbank verlaagde zijn groeiverwachting voor Oost-Azië. De beurzen in New York sloten maandag opnieuw met verliezen door zorgen over een recessie en renteverhogingen.