De rechtbank in Amsterdam houdt dinsdag opnieuw een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T., neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 39-jarige T. er onder meer van dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.