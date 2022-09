DNA op handschoenen bewijs in moordzaak Spaarnwoude

Een paar stoffen handschoenen lijkt voor het Openbaar Ministerie cruciaal bewijs te vormen in de strafzaak tegen Cetin K. (40), die wordt verdacht van de moord op een 35-jarige vrouw. Het slachtoffer werd in de middag van 15 juni dood gevonden in recreatiegebied Spaarnwoude, aan de Oostbroekerweg in Velsen-Zuid. De vrouw, evenals K. afkomstig uit Amsterdam, is „één of meerdere malen door het hoofd geschoten”, zo maakte de officier van justitie maandag bekend, tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak, bij de rechtbank in Alkmaar.