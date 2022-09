Lotje helpt moeder met het opruimen van de zolder. Zij vindt iets wat haar intrigeert. Een deftig zwart boek. Ze spelt het woord op de kaft en vraagt: „Mam, wat is een Bijbel?” Moeder zegt: „Dat is het boek van God.” „Moeten we het dan niet aan Hem teruggeven”, vraagt het kind, „want wij lezen er toch niet in…”