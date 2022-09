De Belgische politie is op zoek naar een vierde verdachte in de zaak van de bedreiging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, melden Belgische media. Voor de bedreiging van de Belgische minister zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag en Leidschendam drie Nederlanders aangehouden. Of de vierde verdachte ook een Nederlander is, is niet bekend.