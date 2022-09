De naam De la Grange hoort bij een gereformeerde prediker die vrijwel alleen bekend is door zijn contact met Guido de Brès (1522-1567), wiens leven en werk dit jaar worden herdacht. Samen werden ze op 31 mei 1567 als martelaren vanwege hun gereformeerd geloof door ophanging ter dood gebracht in de Zuid-Nederlandse (nu Franse) stad Valenciennes (in oud-Nederlands: Valencijn). Wie was deze bijzondere man?