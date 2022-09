DNB waarschuwt Kaag over verliezen door hoge rentes

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat de flink gestegen rentes op de buffers van de bank inhakken. In een brief aan minister Sigrid Kaag (Financiën) legt de centrale bank uit dat het door de hogere rentes zelf meer geld kwijt is, terwijl de afgelopen jaren massaal opgekochte obligaties niet meer zijn gaan opleveren. Dat zorgt voor verliezen die in het uiterste geval moeten worden opgevangen met een extra kapitaalstorting door de Nederlandse staat, die aandeelhouder is van DNB.