De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag verder omlaaggedoken na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. Sinds de renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag is sprake van een negatieve stemming op Wall Street. Andere centrale banken volgden deze week het voorbeeld van de Fed en beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven een wereldwijde economische recessie zullen veroorzaken.