Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeert dat er in „het conflict in Oekraïne oorlogsmisdaden zijn gepleegd”. De commissie werd in mei gevormd om Russische gevechtshandelingen in Oekraïne te onderzoeken en stelt nu dat er „Russische bombardementen op burgerdoelen zijn geweest, executies zijn uitgevoerd en er is gemarteld en gruwelijk seksueel geweld is gepleegd”.