De laatste dagen

Deuteronomium 4:30b

„In het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en Zijn stem gehoorzaam zijn.”

Ja, tot die God zullen de Joden komen Die eeuwig Zijne goedheid en genade aan Zijn volk zal openbaren in de reine en zalige hemel. Maar nu is de vraag: wanneer zal dit geschieden? En Hosea geeft daarop tot antwoord: „Het zal zijn in het laatste der dagen.” Zo zegt ook Mozes: „In het laatste der dagen zult u wederkeren tot de Heere uw God” (Deuteronomium 4:30). Elders lezen wij: De hittigheid van des Heeren toorn zal zich niet afwenden totdat Hij gedaan, en totdat Hij uitgevoerd zal hebben, de gedachten Zijns harten: in het laatste der dagen zult u daarop letten (Jeremia 30:24).