Het kabinet is op aandringen van de Tweede Kamer bereid een greep te doen in het Nationaal Groeifonds voor een tweetal extraatjes bij de begroting. Deze zak geld, eigenlijk bedoeld voor investeringen in de groeikracht van de economie, mag worden aangewend voor extra steun aan het midden- en kleinbedrijf en voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.