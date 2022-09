De Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij wordt voor personenauto’s en motoren. Een meerderheid van de Kamer zal tijdens het debat over de Prinsjesdagplannen een motie hiertoe steunen van ChristenUnie, CDA en SGP. Dekking moet worden gevonden in het Nationaal Groeifonds en een „redelijke bijdrage” van de provincie Zeeland.