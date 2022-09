De Franse politie heeft in Lille een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal actief was in de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een inval werden dertien opblaasbare boten, veertien buitenboordmotoren, zevenhonderd reddingsvesten en 700 liter brandstof gevonden. Daarmee was het volgens de autoriteiten de grootste inbeslagname ooit van materialen die bij mensensmokkel over het Kanaal worden gebruikt.