De politie deed aangifte nadat videomateriaal was aangetroffen waarin „iets strafbaars” te zien is. „De politie definieert dit als een verkrachting zonder geslachtsgemeenschap. Zelf ervaart ze niet dat ze door Marius Borg Høiby is verkracht,” zegt Vehusheia. Ook heeft de vrouw verzocht om het opgelegde contactverbod te verbreken. De advocaat zegt dat haar cliënt en Høiby vrienden zijn.

Høiby heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan twee verkrachtingen en meerdere gevallen van psychische en fysieke mishandeling. Hij kreeg een contactverbod met meerdere vermeende slachtoffers. De politie in Oslo onderzoekt een mogelijke nieuwe overtreding van een contactverbod, bevestigt de politiewoordvoerder aan NRK. De Noorse nationale omroep meldt niet welk contactverbod Høiby zou hebben overtreden.

Høiby werd eind november in voorlopige hechtenis genomen. Na een week kwam hij weer vrij. Høiby is de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon en heeft dus geen koninklijke titel. Hij is een zoon uit een eerdere relatie van Mette-Marit.