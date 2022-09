De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw met 0,5 procentpunt verhoogd. Vorige maand schroefde de Britse centrale bank de rente al met eenzelfde cijfer op. Dat was toen de grootste rentestap sinds 1995. De BoE wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in augustus weliswaar iets is afgekoeld maar nog altijd op het hoogste niveau in veertig jaar ligt.