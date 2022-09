Premier Mark Rutte is „ontzettend blij” dat het kabinet is opgestapt toen Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen Sigrid Kaag aanviel. „Wat hier gisteravond gebeurde was een alt-right conspiracy-theorie de Kamer in slingeren over een collega van mij in het kabinet, met alle risico’s die dat met zich meebrengt voor veiligheid, voor het verder opjutten van bevolkingsgroepen.”