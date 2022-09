De aandelenbeurzen in Azië gingen donderdag omlaag, in navolging van de forse koersverliezen op Wall Street. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verder verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. De Federal Reserve gaf daarbij aan door te zullen gaan met het verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. Op de financiële markten is er vrees dat die sterke renteverhogingen tot een recessie kunnen leiden.