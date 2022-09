De Russische president Vladimir Poetin probeert met zijn gedeeltelijke mobilisatie opnieuw het beeld te schetsen dat het Westen hem geen andere keuze laat. Dat zegt onderzoeker bij Clingendael Niels Drost over de speech die Poetin woensdag gaf. Zijn speech is veelzeggend voor de militaire situatie in Oekraïne, stelt Drost, waar Rusland recent terrein verloor in de oorlog.