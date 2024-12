De meeste gemeenten nemen maatregelen om de snelheid van auto’s in de bebouwde kom terug te dringen. Ook voor fietsers is aandacht, met nieuwe fietsoversteekplekken, bredere fietspaden en een duidelijke plek voor de fiets op de rijbaan.

De provincie stelde 2,2 miljoen subsidie beschikbaar. De tien Groningse gemeenten dienden de projecten in en betalen minimaal de helft van de kosten. Veel projecten gaan volgend jaar van start en moeten binnen vijf jaar klaar zijn.

„Samen met gemeenten doen we er zo veel mogelijk aan om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen”, zegt gedeputeerde Johan Hamster. „Deze projecten dragen daaraan bij.” Het streven is om het aantal verkeersslachtoffers in Groningen in 2030 te halveren vergeleken met 2020. Volgens het CBS kwamen in dat jaar 27 mensen om in het Groningse verkeer.