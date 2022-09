Met de ruim 200 miljoen euro die het ministerie van Volksgezondheid in 2023 investeert in het bestrijden van infectieziekten laat het kabinet zien dat het vertrouwen heeft in de GGD’en. Dat stelt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de GGD’en. Tegelijkertijd laat de organisatie weten dat ook op andere terreinen waar de GGD’en preventiewerk uitvoeren meer geld nodig is.