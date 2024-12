Meer dan de helft, zo’n 180.000 mensen, kreeg salbutamol aerosol. Dat middel wordt gebruikt bij astma of COPD. In Nederland zijn ongeveer 550.000 mensen die dit voorgeschreven krijgen. Verder ontvingen zo’n 65.000 mensen prednisolon uit het buitenland. Dit is een ontstekingsremmer die mensen onder meer gebruiken tegen reuma en jicht.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) mocht bij tekorten tijdelijk algemene toestemming geven om vervangende medicijnen uit het buitenland te halen. De Raad van State bepaalde vorige maand echter dat dit in strijd met de wet is. In plaats daarvan moeten zorgverleners voor elke afzonderlijke patiënt uitleggen waarom import noodzakelijk is en moet de inspectie elke aanvraag afzonderlijk beoordelen. Zowel medische organisaties als patiëntenvertegenwoordigers vreesden dat patiënten langer op medicijnen zouden moeten wachten en dat artsen veel meer werk zouden krijgen. Daarom gaf zorgminister Fleur Agema de aanwijzing aan de IGJ om voorlopig niet te handhaven. In de tussentijd onderzoekt ze of de wet kan worden aangepast, zodat de import weer mag.