Recept: Tarte tatin met haverkorst

Wie appels teelt, moet appels eten. Zeker als de vogels er alvast aan begonnen zijn. Een appel met een hap eruit: als je die niet snel oogst en verwerkt, wacht het bederf. Dat vogels hun snavel in zo’n felrood kleurende appel zetten valt best te begrijpen. Maar het is wel jammer dat ze nogal kieskeurig zijn. Na een paar hapjes verhuizen ze naar de volgende, wellicht nog begeerlijker ogende, vrucht. Vanuit het perspectief van de appel­teler is dat wel een beetje ondankbaar. Dat je moet opeten waar je aan hebt gezeten is vogels bij het opgroeien blijkbaar niet door hun ouders ingepeperd.