Deze zomer maakte ik opnieuw kennis met het traditionele Engelse ontbijt. Dat komt neer op een groot bord met gebraden worstjes, witte bonen in tomatensaus, gebakken spek, ei, gegrilde tomaat, gefrituurde aardappelkoekjes, gebakken champignons en black pudding (een soort bloedworst). We waren in Schotland: als extra een portie haggis

(een traditioneel gerecht op basis van schapen­ingewanden) was daar ook mogelijk.