De Zweedse centrale bank heeft het rentetarief met een vol procentpunt verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. Het is de grootste renteverhoging in Zweden in bijna drie decennia. De stap volgt op een stijging van de Zweedse consumentenprijzen met 9 procent in augustus. De inflatie in het land ligt daarmee op het hoogste niveau sinds 1991.