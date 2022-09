Modeliefhebbers kunnen niet wachten op Balenciaga-expo

Bij de voorbereidingen voor de tentoonstelling over de Spaanse modeontwerper Cristóbal Balenciaga (1895 - 1972) in het Kunstmuseum in Den Haag tuurden afgelopen week al meerdere belangstellenden nieuwsgierig door de ruiten van de expositieruimte. Vrijdag gaat de tentoonstelling open. Te zien zijn 65 haute-couturestukken van de meester, allemaal alleen in het zwart, plus accessoires, foto’s en ontwerptekeningen, waaronder een aantal met de beoogde stof erbij en een stempel van echtheid, traditiegetrouw gezet door het politiebureau in de buurt van Balenciaga’s atelier in Parijs.