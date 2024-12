Volgens de mbo-koepel zijn die fondsen essentieel voor kwaliteit en toegankelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs. Het schrappen van het Stagefonds Zorg „raakt niet alleen de studenten die praktijkervaring nodig hebben, maar ook de zorgsector zelf. Want juist deze branche is afhankelijk van een constante instroom van nieuw talent. Een gemiste kans, als je het mij vraagt”, zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad in een verklaring.

De mbo-organisatie is wel blij met het voortzetten van een regeling om mbo’ers te helpen wanneer zij verder willen studeren op het hbo.