De Russische olieproducent Rosneft heeft in de eerste helft van dit jaar een miljardenwinst geboekt ondanks de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De nettowinst van het bedrijf steeg met 13 procent tot 432 miljard roebel, omgerekend zo’n 7,2 miljard euro. Eerder maakte het Russische staatsgasbedrijf Gazprom ook een recordwinst over de eerste jaarhelft bekend.