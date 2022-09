Rotterdam neemt niet meer dan vijfhonderd asielzoekers op, zoals in het collegeakkoord is afgesproken. Dat liet wethouder Faouzi Achbar (DENK) weten aan de gemeenteraad tijdens een debat over de opvang van vluchtelingen in de stad. Zes oppositiepartijen in de gemeenteraad en ruim 135 Rotterdamse organisaties riepen eerder het stadsbestuur op om meer asielzoekers op te vangen.