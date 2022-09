Loonkosten eurozone stijgen verder

De loonkosten in de eurozone zijn in het tweede kwartaal verder gestegen. Vanwege de tekorten aan personeel en de hoge inflatie zijn bedrijven bezig de lonen te verhogen om zo personeel te behouden en aan te trekken. Werkgevers waren ook meer kwijt aan sociale premies en belastingen. De verder stijgende loonkosten kunnen de inflatie aanjagen omdat bedrijven die hogere kosten doorberekenen in de verkoopprijzen. Dat effect wordt een loon-prijsspiraal genoemd.