Kamer met minister in aanvaring over nieuwe wet patiëntgegevens

Vrijwel alle veranderingen die coalitiepartij CDA wil doorvoeren in het wetsvoorstel over elektronische uitwisseling van patiëntengegevens, ziet zorgminister Ernst Kuipers niet zitten. Het gros van de wijzigingsvoorstellen van CDA-Kamerlid Joba van den Berg, werd door Kuipers in het debat over het wetsvoorstel ontraden. De PVV wil van de minister weten of hij het wetsvoorstel gaat intrekken, als de Tweede Kamer straks vóór de amendementen gaat stemmen.