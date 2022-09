Wall Street hoger na koersdreun, veel aandacht voor ‘Big Tech’

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan na de koersdreun een dag eerder. Grote techbedrijven stonden om uiteenlopende redenen in de schijnwerpers. Zo kregen Facebook-moeder Meta en Alphabet-dochter Google miljoenenboetes in Zuid-Korea en heeft Amazon de staat Californië achter zich aan vanwege oneerlijke concurrentiepraktijken. Ook de autosector weet de aandacht op zich gericht vanwege de autoshow in Detroit.