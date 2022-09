De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag opnieuw lager gesloten. Het verlies bleef echter beperkt, na de zware koersdalingen op Wall Street op dinsdag door het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer. De hoger dan verwachte inflatie in de Verenigde Staten had een dag eerder ook al gezorgd voor een negatieve stemming op de Europese markten.