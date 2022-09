De snelweg A27 tussen Hilversum en Bilthoven is woensdagmiddag urenlang in beide richtingen dicht geweest vanwege een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen voor onderzoek, meldt de politie woensdag. De weg is door Rijkswaterstaat rond 17.00 uur weer vrijgegeven.