We vallen van rondkom-crisis in schuldencrisis vreest het Nibud

Door de torenhoge prijzen verkeert Nederland in een rondkom-crisis, waardoor veel mensen nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, zegt Arjan Vliegenthart, baas van het budgetinstituut Nibud. Het lukt veel Nederlanders misschien nét om rond te komen zonder schulden te maken, maar bij een tegenslag volgend jaar kunnen zomaar veel meer Nederlanders in de schulden komen, zegt Vliegenthart in een gesprek met de Tweede Kamer.