Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat Nederland snel moet beginnen met het innen van een ‘solidariteitsbijdrage’ van energiebedrijven die overwinsten boeken door de hoge gastarieven. „Het is eenvoudig. Je gaat naar een bedrijf, je vraagt naar de boeken, je bekijkt de winsten”, zei hij in Straatsburg vlak voor zijn presentatie in het Europees Parlement van al deels uitgelekte energieplannen.