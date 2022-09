Donny M. heeft de 9-jarige Gino, die hij op 1 juni ontvoerde uit Kerkrade, gesmoord met een kussen, gewurgd, of verdronken. Het jongetje is daarnaast ook seksueel misbruikt door M. en kreeg verdovende middelen toegediend, heeft het Openbaar Ministerie gemeld tijdens de eerste, niet-inhoudelijke zitting in Maastricht in de zaak tegen de 22-jarige verdachte.