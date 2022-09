Van Lienden na uitgelekte opname: Context is anders

Sywert van Lienden meldt op Twitter dat bandopnamen waarover de Volkskrant woensdag bericht gelekte fragmenten zijn in de aanloop naar een rapport van onderzoeksbureau Deloitte naar de mondkapjesdeal. Volgens de Volkskrant is te horen dat de ondernemer en zijn compagnons al in een vroeg stadium plannen maakten voor een ‘commercieel avontuur’, maar Van Lienden stelt dat uit de opgenomen gesprekken zal blijken dat de „intentie en strekking”, anders zijn.