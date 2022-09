Volksbank zet 4 miljoen extra opzij voor rente-op-rentekwestie

De Volksbank zet nog eens 4 miljoen euro opzij in de kwestie over de zogeheten woekerrentes. Het concern achter onder meer SNS en RegioBank past de compensatieregeling aan waarbij ook de rente op rente wordt gecompenseerd. Hiermee volgt de bank een besluit van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut financiële dienstverlening Kifid van vorige maand. De Volksbank had tot nu toe al 15 miljoen euro opzijgezet voor de compensatieregeling.