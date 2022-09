Aziatische beurzen hard omlaag na koersdreun op Wall Street

De Aziatische aandelenbeurzen gingen woensdag hard omlaag. Beleggers reageerden op de koersdreun op Wall Street, die volgde op het teleurstellende Amerikaanse inflatiecijfer. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in augustus minder af dan verwacht. De hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen werd daarmee de grond in geboord en de vrees dat de hogere rentetarieven de economie zullen schaden keerde daarmee terug op de beurzen.