Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) vindt dat de Tweede Kamer meer zelfreflectie moet tonen over de rol van het parlement in het toeslagenschandaal. Na de ‘Bulgarenfraude’ (fraude met Nederlandse toeslagen door Bulgaren) is de Kamer „in overdrive gegaan” en veel te veel gaan hameren op een harde fraudeaanpak, zegt de CDA-bewindsman in de podcast Betrouwbare Bronnen.