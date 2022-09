Forum voor Democratie en de Groep van Haga zijn woedend op minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) over haar uitspraken over Forum-voorman Thierry Baudet en de Groep van Haga in haar HJ Schoolezing maandagavond. Ze zei dat deze partijen alleen maar uit zijn op ophef en het belang van Nederland niet dienen.