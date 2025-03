Nederlander (17) gepakt voor treinsurfen bij München

Binnenland

Een 17-jarige jongen uit Nederland is zondag opgepakt omdat hij met twee anderen aan het treinsurfen was in de buurt van München. Ze gingen op de koppelingen tussen twee treinstellen staan en reden zo mee tussen twee stations. De politie in Beieren meldde maandag dat de machinist niets doorhad en op volle snelheid doorreed. De treinsurfers bleven ongedeerd.