Struycken wil ‘urgent stappen zetten’ voor sociaal advocaten

Struycken gaat ingrijpen, belooft hij tegenover het ANP, maar hij kan nog niet zeggen hoe. „Het is niet alleen aan mij.” De staatssecretaris wil samen met brancheorganisaties aan een oplossing werken.

In het advies staat dat er tientallen miljoenen extra nodig zijn om kantoren voor sociaal advocaten weer rond te laten komen en om andere vergoedingen te verhogen. Over de financiën gaat juist het kabinet, samen met de Kamer. Struycken wil „uiteraard” op zoek naar geld, maar zegt nog niet of hij bij de aankomende voorjaarsnota om miljoenen gaat vragen. „Het rapport komt laat, want de processen voor de voorjaarsnota lopen al een tijdje.”

De staatssecretaris is kritisch op het idee van een ‘kantoortoeslag’ om de kantoren te compenseren voor hun relatief hoge kosten. Het jaarlijkse bedrag van ongeveer 7 tot 13 miljoen euro dat daarvoor nodig is, is volgens Struycken een onderschatting. „Als veel van die eenpitters zouden gaan samenwerken, dan zou het bedrag veel groter worden.” Toch wil hij de toeslag ook niet direct uitsluiten.

„Vandaag ligt het accent op geld”, aldus Struycken. Zelf gelooft hij dat er ook andere oplossingen zijn, zoals samenwerkingen tussen sociaal advocaten om jonge beroepsgenoten op te leiden.