Opnieuw eindigt David ermee dankliederen op te zenden tot God. Maar wat is een „schild van goedgunstigheid”? Dat wil zeggen: een zeer goed schild, een schild, zoals God het bedoeld heeft, een zeer mooi schild. Wat hij wil zeggen is het volgende: „U hebt ons met een zeer mooi bondgenootschap (als) met een muur omringd.” Een andere uitlegger zei: „U zult bekronen”, en leert ons dat dit over de rechtvaardige gezegd is. „Want Hij zal de rechtvaardige zelf bekronen”, dat betekent: „Uw welgevallen (weegt voor mij op) tegen een schild, ja zelfs tegen een zeer mooi schild”.

En (als het gaat om) dat korte stukje: „U versterkt de rechtvaardige met een zeer mooi bondgenootschap als met een muur”: de schoonheid van dat schild doet niets af aan de veiligheid ervan en zijn veiligheid is evenmin verstoken van roem. Want wie is krachtiger en wie is bloeiender, dan hij die van bovenaf versterkt wordt door (Gods genadige) rechterarm?

Deze (krans) wordt op grond van Gods barmhartigheid gevlochten, zoals David ergens zegt: „Die u kroont met barmhartigheid en goedertierenheden” (Psalm 103:4). Maar deze krans wordt evenzeer als (een beloning) op de rechtvaardigheid gezien, zoals Paulus zegt: „Verder is mij weggelegd de lauwerkrans van de rechtvaardigheid.” En dan is het tegelijk ook nog een genadekrans, zoals een andere Bijbelschrijver zegt: „Met een krans van genade zal Hij u verdedigen.”

Johannes Chrysostomus,

aartsbisschop van Constantinopel

(”Psalm 5”, ca. 400)__