Onderzoek: jarenlang falend leiderschap bij NTR

Het onafhankelijke bureau dat onderzoek deed, heeft vastgesteld dat de inmiddels vertrokken mediadirecteur Willemijn Francissen samen met andere leidinggevenden „destructief leiderschap” heeft vertoond. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met tientallen (oud-)medewerkers van de omroep. Werknemers met een andere achtergrond voelden zich niet welkom en werden genegeerd.

Klagen of meldingen doen bij de directie over bepaalde leidinggevenden had volgens medewerkers geen zin. De directie zou de leidinggevenden in kwestie steeds hebben beschermd. Wie de presentatoren zijn die zich misdroegen, wordt niet genoemd. Dat gedrag heeft volgens het rapport geleid tot „psychosociale onveiligheid” en „een verhoging van de werkdruk”.

In het rapport worden meerdere aanbevelingen gedaan, zoals het bieden van „expliciete herkenning, excuses en nazorg” aan (ex-)medewerkers die dat wensen. Ook wordt aanbevolen leidinggevenden jaarlijks te beoordelen op twee aspecten: de mate waarin de leidinggevende bedrijfsmatige doelstellingen heeft gerealiseerd en de leiderschapsstijl van de leidinggevende en de mate waarin deze bijdraagt aan de verandering van de werkcultuur en het creëren van een veilige werkomgeving. Ook over de samenstelling van de raad van toezicht (rvt) wordt een aanbeveling gedaan. Die gaat over de capaciteiten van leden die toetreden tot de raad.

Koos van der Steenhoven, de huidige rvt-voorzitter, presenteerde het rapport maandag aan medewerkers. Hij bood zijn excuses aan en beloofde dat grensoverschrijdend gedrag bij de NTR niet meer wordt getolereerd, door wie dan ook.

Francissen kondigde in januari haar vertrek aan als mediadirecteur bij NTR. Zij was toen al enige tijd teruggetreden om ruimte te maken voor het externe onderzoek naar de werkcultuur bij de taakomroep. Het onderzoek naar de werkcultuur bij NTR volgde op het rapport van de commissie-Van Rijn, waaruit bleek dat driekwart van de werknemers van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ongewenst gedrag heeft ervaren.